Amfibieën vinden geen uitweg in nieuwe betonnen greppels in Kuringen

Door het mooie weer is de paddentrek vroeg op gang gekomen. Maar in de Galgebergstraat in Kuringen (Hasselt) zullen de amfibieën niet ver geraken. De nieuwe betonnen greppels langs de weg zijn 60 cm diep. Padden, kikkers en salamanders vallen in de geul en geraken er niet meer uit. Bovendien komen ze onder het betonstof te zitten en dat is erg giftig. Buurtbewoners halen de diertjes nu twee keer per dag uit de greppels.