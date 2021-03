Geluidsklachten buren nemen toe door corona: "We zijn nu altijd thuis"

"We zijn nu altijd thuis. Overdag, 's nachts en in het weekend, en dus begin je ook last te krijgen van mekaars geluid", zegt de gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren. "Heel veel conflicten kunnen opgelost worden doordat buren met mekaar rechtstreeks gaan praten. En dan kunnen er aan de hand van eenvoudige maatregelen oplossingen gevonden worden. Ik denk aan bijvoorbeeld tapijt leggen of gordijnen hangen. Of door rubberen doppen onder een wasmachine te plaatsen. En als dat allemaal niet lukt, maak dan afspraken over rustmomenten."