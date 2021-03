Gevangenismuur Leuven-Hulp te laag? "Nog steeds worden er gsm's, drugs en messen over de muur gegooid"

Het Gevangeniswezen geeft toe dat sinds de start van de coronapandemie er een verhoging is van het aantal pakjes dat over gevangenismuren wordt gegooid. "In Leuven is er inderdaad een probleem, net zoals bij alle andere gevangenissen aan de straatkant", zegt Kathleen Van De Vijver. "Het gaat voornamelijk om pakjes met drugs in. Een verklaring voor de stijging van het aantal pakjes via de gevangenismuur kan misschien wel gevonden worden in het feit dat de gedetineerden minder bezoek of zelfs geen bezoek hebben ontvangen de voorbije periode."