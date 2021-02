Groot bouwproject 'Wonen aan het water' in de maak in Maasmechelen

De scheepswerven van Sint-Barbara aan de Zuidwillemsvaart in Eisden zijn al lang failliet, ze werden in 2008 afgebroken. Sindsdien is de site verlaten. Maar nu komt er dus een groot nieuw woonproject, met 400 appartementen.

In het najaar worden in een eerste fase 120 appartementen gebouwd, vanaf volgend jaar de volgende 280. De gemeente maakt nu 2 miljoen euro vrij om de wegen aan te leggen. Bouwheer van de woningen, Capstone Development Group, neemt de kosten daarna over.