Het stadscentrum van Aalst wordt zone 30: "Veiligheid voor iedereen gegarandeerd"

"We willen niemand weghouden uit de stad, Aalst moet voor iedereen bereikbaar blijven. Maar het moet voor alle weggebruikers wel veilig zijn. " zegt de schepen nog. "Autobestuurders kunnen nu vaak in de stad ook al niet harder rijden dan 30 en bij ongevallen is de kans op zware verwondingen duidelijk kleiner als er maar 30 wordt gereden. Het is belangrijk dat het nu voor iedereen duidelijk is, zowel voor de fietsers, als voor de voetgangers en de autobestuurders.