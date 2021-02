Hoe kan rotonde in Aalter aangelegd worden met beton van slechte kwaliteit? Betonexperte legt uit

Is de rotonde in Aalter dan aangelegd met te veel water? “Dat is inderdaad 1 van de mogelijkheden. Vaak doen mensen te veel water bij cement omdat het beton dan veel gemakkelijker te verwerken is. Beton kan op die manier gemakkelijker in de bekisting gegoten worden, maar het komt de kwaliteit niet ten goede”, weet De Belie.