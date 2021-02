Stadspark Leuven afgesloten wegens te veel volk: "Het lijkt wel een festivalweide"

"Wij dachten in het stadspark even te gaan rusten," vertelt een Leuvense student. "Maar toen we hier aankwamen, zagen we dat we niet alleen zijn. Wij zijn bewust niet midden in de grote massa gaan zitten, wij zitten hier wat apart, met vier bijeen zoals het hoort. Maar ik zie veel mensen die te dicht bij mekaar zitten en dan nog zonder mondmasker. Ik heb ook al politie zien passeren, zij houden alles in de gaten."

De burgemeester van Leuven, Mohamed Ridouani (SP.A) kondigde even na 18 uur aan dat het park ontruimd is wegens de grote drukte. "Er was te veel volk aanwezig in het stadspark een uur geleden. Daarom is er besloten om het park te sluiten en dat is gebeurd. De mensen konden geen afstand meer houden en daarom hebben we ingegerepen", verduidelijkt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero in "De wereld vandaag".