Is servies uit melamine gevaarlijk? "Niet per definitie giftig, maar opletten hoe je het gebruikt"

Wauters stelt meteen gerust: "Melamine is niet per definitie giftig, maar we moeten wel opletten hoe we producten waar melamine in zit, gebruiken."



Voor de duidelijkheid, er is geen probleem met bamboe, wel met het product dat gebruikt wordt om van bamboe servies te maken. Dat is melamine, een soort kunststof waarmee ze die bamboevezels aan elkaar kunnen plakken. Melamine is een kunststof, maar het is geen plastic. Het is een kunsthars die al jaren gebruikt wordt om stoffen hard en waterbestendig te maken. Wauters weet er een paar leuke weetjes over te vertellen. "De stof is al in 1834 ontdekt door de Duitse scheikundige Von Liebig, ook uitvinder van het Liebig-bouillonblokje. Melamine wordt vooral gemaakt uit ureum, een stof die we ook in onze urine terugvinden."