Katholiek onderwijs wil extra middelen om leerachterstand door corona weg te werken

In het basisonderwijs zien leraren vooral leerachterstand voor de vakken wiskunde, Frans en Nederlands. Die leerachterstand is niet verwonderlijk groter bij kwetsbare leerlingen, die het al moeilijker hadden of thuis niet konden rekenen op een ideale leeromgeving voor afstandsonderwijs. Leraren geven ook aan dat leerlingen minder initiatief en verantwoordelijkheid nemen.

Maar het is niet al kommer en kwel. Opvallend is dat de leerlingen van het basisonderwijs het beter doen op vlak van mediakundige ontwikkeling. Ria Van Huffel van de pedagogische begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs legt uit: “Dat betekent bijvoorbeeld omgaan met YouTubefilmpjes thuis of in de klas. Daarin zijn ze vaardiger geworden. Leraren hebben op dat vlak ook meer initiatieven genomen en dat heeft de leerlingen duidelijk getriggerd.”