"Knuffelcontactuitspraak Jean-Marc Nollet kan motivatie onderuit halen om coronamaatregelen na te leven"

Overmorgen buigt het Overlegcomité zich over de coronatoestand en over eventuele versoepelingen. ""Zullen de mensen na het Overlegcomité nog de regels willen volgen of zal het meer à la carte zijn?", vraagt Alain Gerlache zich luidop af. "Als dit gebeurt, zitten we in de situatie die we in september hebben gekend", waarschuwt Ivan De Vadder.

Toen besliste de regering-Wilmès om versoepelingen door te voeren die achteraf beschouwd veel te ver gingen. "Dat heeft tot de tweede golf geleid", zegt De Vader. "De virologen hebben daarvoor afgelopen maandag ook al voor gewaarschuwd. Als er weer een kruising komt tussen demotivering waardoor mensen loslaten en een virus dat stijgt, vrees ik voor een derde golf."

Alain Gerlache denkt dat de rol van premier Alexander De Croo (Open VLD) overmorgen cruciaal wordt. Er is niet alleen de toenemende druk op de federale regering door al die vragen naar versoepelingen, er zijn ook de mogelijke epidemiologische gevolgen. Het dilemma volgens De Vadder: "Kunnen we ons herpakken of zitten we op een roetsjbaan naar versoepelingen?"