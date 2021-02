Laatste standbeeld dictator Franco op Spaans grondgebied weggehaald in overzeese stad Melilla

Meer dan 350.000 mensen kwamen om het leven tijdens de burgeroorlog. Nadien regeerde Franco, bijgenaamd "El Caudillo", bijna 40 jaar lang met ijzeren vuist over Spanje, tot aan zijn dood in 1975. In de woelige transitieperiode daarna zocht Spanje als parlementaire monarchie zijn weg naar een Europese democratie, een doel dat volgens vele Spanjaarden nog altijd niet is bereikt.

Franco lag decennialang begraven in het omstreden want onder meer door politieke gevangenen gebouwde monumentale mausoleum Vallei der Gevallenen, in de buurt van Madrid. Eind 2019 werd zijn lichaam opgegraven en herbegraven op een minder in het oog springende begraafplaats aan de rand van de hoofdstad.



Nabestaanden van republikeinse slachtoffers van de burgeroorlog die ook in het mausoleum begraven liggen, vonden het al jaren een schande dat de dictator op dezelfde plek zijn laatste rustplaats had gekregen. De herbestemming van Franco's lichaam was een prioriteit van de in 2018 aan de macht gekomen sociaal-democratische premier Pedro Sánchez.