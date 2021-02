Liveblog - AstraZeneca wil leveringsafspraak toch nakomen, aantal besmettingen en opnames gaat omhoog

“De meeste mensen hebben gehoor gegeven aan de vraag om geen niet-essentiële reizen te maken. Voor zij die dan toch een verplaatsing gemaakt hebben en gecontroleerd werden, bleek dat de meesten in orde waren met de voorschriften”, reageert minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Ze blijft achter het reisverbod staan. “Ik denk dat het belangrijk is dat we dat gedaan hebben. De cijfers in ons land waren nog altijd een stuk beter dan de andere landen. In die periode hebben we alvast geen bijkomende besmettingen geïmporteerd vanuit het buitenland en dat is toch goed nieuws.”



Eind januari besliste het Overlegcomité dat niet-essentiële reizen van en naar ons land voorlopig verboden zijn. Blijft dat verbod gelden? “Het is moeilijk om vooruit te lopen op de beslissing van het Overlegcomité. We moeten voorzichtig blijven, omdat de situatie vandaag nog delicaat is. Of we die beperkingen op reizen naar het buitenland op deze manier kunnen aanhouden, is nog niet duidelijk. Daarover gaan we vrijdag beslissen. Maar het lijkt aangewezen om verplaatsingen naar het buitenland te blijven beperken”, klinkt het bij Verlinden.