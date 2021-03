Opgevist plastic uit de Schelde wordt hak van gerecycleerde schoen

"Het materiaal van schoenen die tegenwoordig gemaakt worden, komt van over de hele wereld. Een schoen heeft de hele wereld gezien voor wij die hier gaan dragen", legt Anne uit op Radio 2 Antwerpen. "Wij vroegen ons af of dat wel nodig is. Hebben we hier in Antwerpen niet genoeg materiaal én mensen ter beschikking? Het was voor mij de eerste keer dat ik met zulke materialen werkte en dat was superleuk."

De drie ontwerpen die ze maakte, zijn nu tentoongesteld in drie vitrines in Antwerpen. Ze gaat er sowieso nog maken: "Iedereen kan meedoen aan een wedstrijd om ook zijn schoenen op te frissen tot één van de drie ontwerpen."