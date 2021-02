"Ik ben geen zwartepiet": "Pano" onderzoekt het politieke debacle van de zonnepanelen

Of een gesprek tussen Marghem en Demir iets zou hebben veranderd, blijft een vraagteken. Maar het is wel duidelijk dat de argumenten van de federale regering zwaar doorwogen in het arrest van het Grondwettelijk Hof. Had Marghem haar opdracht uitgevoerd, dan was er wel mogelijk één lont uit het kruitvat gehaald en had de uitkomst anders kunnen zijn.