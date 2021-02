Bedrijf Picanol uit Ieper hielp NASA-robot veilig landen op Mars

Het is een bedrijf uit het Verenigd Koninkrijk dat bij Picanol aanklopte. "Heathcoat Fabrics Limited" is al langer klant bij Picanol en werd door de NASA gevraagd voor het ontwerp en de productie van de parachute. De parachute weven gebeurde bij Picanol in Ieper. "Wij hebben de meest geavanceerde machines ter wereld voor zulke technische opdrachten", zegt Dryhoel. "Onze nieuwste topper is de OptiMax-i en staat in Ieper. Met die machine weven we stof voor airbags, zeilen, kogelvrije vesten en dus ook parachutes."