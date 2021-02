PLAN B aflevering #48: wat is het cordon sanitaire? En hoe wordt het toegepast aan de twee kanten van de taalgrens? 

Het 'cordon sanitaire" is een Belgische 'uitvinding' waarbij het idee was een schutkring te bouwen rond een politieke partij, in dit geval Vlaams Blok (later Vlaams Belang) in Vlaanderen. In Franstalig België wordt dat cordon geroemd en bejubeld omdat het volgens veel waarnemers de opkomst van een extreemrechtse partij in Franstalig België heeft verhinderd. Maar is dat wel zo? En hoe kijken politici (en media) tegen dat cordon aan, aan de twee kanten van de taalgrens?