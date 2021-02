Vroeg lenteweer doet bijen naar buiten komen: "Te vroeg, want ze vinden nog geen voedsel"

"Bijen hebben het al moeilijk tegenwoordig", vertelt Koen Es van de Plantentuin in Meise. "Pesticidegebruik, mijten en de achteruitgang van het voedselaanbod maken het hen al moeilijk. De klimaatverandering en de kwakkelwinters van de afgelopen jaren doet hen ook geen goed. Bij temperaturen hoger dan 10 à 13 graden vliegen de bijen uit. Normaal doen ze dat nog niet en zijn ze nog in rust. Doordat ze uitvliegen, verbruiken ze meer energie en hebben ze natuurlijk voedsel nodig. Maar dat vinden ze niet omdat er te weinig in bloei staat."

Volgens Es kan de verstoring van hun winterslaap ervoor zorgen dat bijenkolonies afgezwakt worden. "Als het volgende week weer kouder wordt, zullen ze weer in rust gaan. Gebeurt dat een aantal keer, dan kunnen die verstoringen hen de das omdoen."