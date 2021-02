Premier De Croo (Open VLD): "Alles op alles zetten om zo snel mogelijk vaccins te produceren"

"Europa moet in mijn ogen veel proactiever daarin zijn. Europa mag niet alleen degene zijn die het contract afsluit en dan wat als een notaris zit te wachten." Als het van De Croo afhangt, mag er best wat meer Europese daadkracht komen. "We moeten niet alleen met de vinger wijzen, maar ook oplossingen vinden. We kunnen oplossingen vinden als we alle expertise samenbrengen en zo veel mogelijk obstakels wegnemen."

Gisteren maakte Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) zich druk over de aanhoudende onzekerheid rond de vaccinleveringen, waardoor de vaccinatiestrategie voortdurend moet worden bijgestuurd. "Ik versta niet dat Europa geen vuist maakt tegen de producenten", liet hij zich ontvallen.

Bekijk hieronder hoe premier De Croo de vaccinproductie wil versnellen: