Prijzen om Gentse horecazaken over te nemen dalen: “Veel jonge kandidaat-overnemers willen een zaak starten”

De prijzen om horecazaken over te nemen in Gent zijn aan het dalen, en daardoor zijn er meer kandidaat-overnemers. Dat schrijft De Gentenaar. Opvallend is dat er meer dertigers een zaak willen starten. “Maar de jonge starters kunnen de zaak pas overnemen als de horeca weer open mag", vertelt Philip Wellens van het immokantoor DW Immo in Gent