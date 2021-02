Herman won 11 jaar geleden 15 miljoen euro: “Ben er niet gelukkiger van geworden en ik heb niet veel vrienden meer”

Hermans eerste reactie op zijn winnende biljet was niet meteen euforisch. “Ik wist niet wat me boven het hoofd hing en ik kreeg stress. Ik heb mijn biljet een paar keer nagekeken. Ik kon het niet geloven. Ik bedacht mij al snel: waarom is dit bedrag nu niet in tien verdeeld. Dan waren er nu tien heel gelukkige mensen. Ik was een gewone werkmens en ik heb altijd hard gewerkt voor mijn geld. Ik heb nooit echt veel gehad. Als er opeens zo een geldsom in je schoot wordt geworpen, dat is beangstigend.”

“Eens je alles hebt gekocht, stopt het”

Herman doet geen buitensporige uitgaven. “Ik heb de dingen gekocht die ik al lang wou kopen, maar waar ik voordien geen geld voor kon vrijmaken. Ik kocht een eigen huis, een mobilhome en een buitenverblijf in Spanje. Ik ben ook begonnen met rallycross. Dat begint met een slechte auto en dan een betere en vervolgens nóg een betere. Wanneer je alles hebt, stop het en is het gedaan met kopen.” De rest van het geld heeft Herman op een rekening gezet of belegd. “Ik heb de raad van de Nationale Loterij opgevolgd, zij begeleiden en sturen je in wat wel en niet mogelijk is. Ook nam ik twee goede bankiers in de arm, die me bijstaan.”

Verloren vrienden

“Aan het begin ben je de vriend van iedereen. Iedereen kent je en weet wat je hebt. Mensen beginnen te fantaseren. Er zijn er ook die komen bedelen.” Door het winnen van EuroMillions is Herman veel vrienden kwijtgespeeld. “Ik heb echt niet veel vrienden meer. Die mensen komen op een bepaald moment in financiële problemen en je helpt ze verder. Als je hen vraagt wanneer ze het geld teruggeven, is de vriendschap over.” Een zware pil om te slikken. Herman heeft dan ook raad voor andere winnaars. “Geef nooit geld aan je vrienden. Hoe erg dat ook mag klinken, ik zou het nooit meer doen.”

De vraag van één miljoen

Maakt geld nu echt gelukkig? “Met momenten heeft dat bedrag mij gelukkig gemaakt. Maar als je niet stevig in je schoenen staat, dan begin je buitensporige dingen te doen. Mensen zullen je anders aankijken, plots ben je een dikke nek geworden. Iedereen denkt dat het leven verandert als je zoveel geld wint. Het heeft mijn leven makkelijker gemaakt, maar ik ben er niet gelukkiger van geworden. Ik ben de eerste om dat te getuigen.”