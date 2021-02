BEKIJK: Van “eindelijk” tot “je kan het beter afschaffen”, leerkrachten reageren op akkoord vaste benoeming 

Trijn Blondé is een jonge leerkracht en vervolgcoach in Hoboken. Samen met heel wat van haar nieuwbakken collega’s is ze tevreden over het akkoord: “Wij geven met veel enthousiasme les, doen het met hart en ziel, maar aan het einde van een schooljaar zitten we telkens met onzekerheid: kunnen we in september starten of niet?”. Trijn hoopt bovendien dat deze ontwikkeling mensen over de streep trekt om in het onderwijs te stappen: “Het is goed dat die drempel van jobonzekerheid wordt weggenomen. Ook het sneller kunnen ontslaan van leerkrachten vind ik normaal. Als je je job niet goed uitoefent, dan moet je die niet blijven uitoefenen. Dat is overal zo."