Royals - De Mistress of the Robes is 101 en het hoogst opmerkelijke testament van prins Bernhard uitgespit 

Ze staan haar bij met raad, nemen discreet de ruikers over die hare majesteit in ontvangst neemt, beheren haar agenda en verzorgen de correspondentie (of dacht u werkelijk dat Elizabeth II zelf kerstkaartjes opstuurt), enz. Met andere woorden de ladies-in-waiting doen het werk in de schaduw dat vaak vergeten wordt. In de vorige eeuwen behoorde tot het takenpakket ook het aan- en uitkleden van hare koninklijke hoogheid tot het haar "in bad steken" toe.

De Mistress of Robes is er enkel bij ceremonies, bij de opening van het Britse parlement bijvoorbeeld, als de Queen de Imperial State Crown en haar traditionele hermelijnen mantel draagt. De Mistress blijkt ook altijd een hertogin. Ann Fortune Smith-FitzRoy oefent de functie uit sinds 1967 (!). Ze trad tien jaar eerder al toe tot het hof als medewerkster voor ze promotie maakte. Over FitzRoy is bitter weinig geweten, zoals het een vertrouweling van de Queen betaamt. Ze is getrouwd en heeft vijf kinderen. That's it.