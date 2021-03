S.M.A.K. pakt uit met popartschilderij van Tom Wesselmann uit Gentse privécollectie, binnenkort ook Andy Warhol en Roy Liechtenstein

"The Great American Nude #45" is een werk uit 1963 dat deel uitmaakt van een serie collages. "Een meesterwerk”, vindt Philippe Van Cauteren, artistiek directeur van het S.M.A.K. “Op de voorgrond staat een naakte vrouw, abstract voorgesteld met felle kleuren. Achter haar zie je een stilleven met verschillende verwijzingen naar de popcultuur van die tijd, zoals het Campbellsoepblik van Andy Warhol en de Amerikaanse actrice Katharine Hepburn. Het schilderij is een schoolvoorbeeld van het optimisme van de popart in de jaren 60. Daarnaast legt het werk ook een link met de kunstgeschiedenis. Zo is de naakte vrouw op het divanbed een motief dat je ook terugvindt in klassieke werken van grote kunstenaars, zoals Jacques-Louis David en Manet.”

Lees verder onder de afbeelding.