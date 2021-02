San Francisco al 8 centimeter gezonken onder gewicht van wolkenkrabbers

"Tijdens de Industriële Revolutie is er enorm veel grondwater onder Brussel weggepompt en is de stad ook effectief gezakt", zegt Van Noten. "Maar de laatste 20 jaar is het water in de ondergrondse lagen onder Brussel weer aangevuld waardoor de stad toch weer lichtjes is gestegen."

"Enkel in het centrum zelf, in de Zennevallei, waar heel jonge sedimenten zijn afgezet door de Zenne, heeft men nog inzakking van ongeveer 2 millimeter per jaar. Daar duwen de gebouwen nog altijd op die jonge sedimenten."

"En in Vlaanderen is er nog een gebied dat elk jaar ongeveer 2 millimeter zakt: de streek rond Opwijk, Merchtem en Steenhuffel", zegt Van Noten. "Net het gebied waar er een aantal grote brouwerijen zijn die nog altijd veel water oppompen uit de ondergrond. Maar men is in Vlaanderen zeer hard bezig om het grondwater op peil te houden."