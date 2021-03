Trouwen in openlucht in Scherpenheuvel-Zichem: "Veilig, romantisch en idyllisch" 

In verschillende Vlaamse gemeenten zoals Glabbeek en Lubbeek kan je al huwen in openlucht, in Scherpenheuvel-Zichem nog niet. “Met dit voorstel wil ik koppels laten kiezen waar én in welke sfeer ze elkaar het jawoord geven.” laat Claes weten in een persbericht. Volgens het Burgerlijk Wetboek vindt een huwelijk in principe plaats in het gemeente- of stadhuis. Maar de gemeenteraad kan een afwijking voorzien en andere trouwlocaties aanduiden. De voorwaarde is dat het gaat om een openbare plaats met een neutraal karakter.