Leerkrachten dubbel zo snel vastbenoemd, maar ook sneller ontslagen: dit verandert aan de benoemingen in het onderwijs

Dit akkoord komt er na lang onderhandelen met de verschillende onderwijspartners. Tijdens een online persconferentie waarop het akkoord vanochtend werd gepresenteerd, reageerden zowel de onderwijskoepels als de onderwijsvakbonden positief.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is blij dat de schooldirecties meer ruimte krijgen om hun eigen personeelsbeleid te voeren. In het akkoord ziet topman Lieven Boeve een aantal ingrediënten om daarin de eerste stappen te zetten. Al hoopt hij dat er in de toekomst nog meer mogelijk wordt.

Ook Raymonda Verdyck van het gemeenschapsonderwijs GO! is tevreden over het akkoord. Net als Boeve is ze tevreden over de nieuwe evaluatiemogelijkheden die schooldirecties krijgen om het functioneren van hun korps op te volgen, al hoopt ze dat er in de toekomst een grondig debat zal gevoerd worden over de lerarenloopbaan.

En Patrick Delbaere van OVSG, de koepel van stedelijke en gemeentescholen, is blij dat er eindelijk een compromis is, met eenvoudigere procedures. Hij blijft kritisch over een aantal praktische punten, maar is net als Boeve en Verdyck blij dat de deur is geopend voor een HR-beleid binnen de scholen.

Bekijk hier de reacties die de verschillende onderwijskoepels gaven in een online persconferentie: