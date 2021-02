Venezolaanse oppositieleider en zelfverklaarde interim-president Guaidó mag 15 jaar geen politiek mandaat uitoefenen

Iedereen met een politiek mandaat moet voor dat controle-orgaan getuigen zodat de omvang van hun eigendom bekend is, voor en na hun mandaat, liet de Controlería verstaan. De 28 ex-parlementsleden deden dat niet en worden nu 15 jaar lang een publiek mandaat ontzegd.

Guaidó en de andere 27 argumenteren echter dat ze nog altijd in functie zijn, omdat ze de legitimiteit van de parlementsverkiezingen in december vorig jaar niet erkennen. De oppositie boycotte die verkiezingen, waardoor Maduro's partij het parlement van de oppositie kon heroveren.



Juan Guaidó is momenteel een van de belangrijkste boegbeelden van de oppositie tegen Maduro. In januari 2019 riep hij zich zelf uit tot interim-president omdat Maduro de presidentsverkiezingen via fraude zou hebben gewonnen. Zijn functie van parlementsvoorzitter liet hem dat toe, stelde Guaidó.

Hij werd door verschillende landen erkend, maar slaagde er in eigen land niet in om Maduro op de knieën te krijgen. Sinds de parlementsverkiezingen van december vorig jaar is hij officieel parlementsvoorzitter af. Hij richtte daarop een soort parallel parlement op.