Veertien verdachten voor rechter in ons land wegens hulp bij voorbereiding aanslagen Parijs

Bij de aanslagen in Parijs vielen in totaal 130 doden, 89 daarvan werden vermoord in de concertzaal Bataclan. Er vielen ook meer dan 350 gewonden. Zowel in Frankrijk als in ons land werd een gerechtelijk onderzoek opgestart, omdat de daders van de aanslagen in Parijs zich in Brussel hadden verschuild en daar de aanslagen hadden voorbereid. De terreurcel achter de Parijse aanslagen sloeg in maart 2016 ook toe in ons land. In Brussel en Zaventem kwamen toen 32 mensen om het leven.