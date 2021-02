18,5 graden in Ukkel: dagrecord sneuvelt voor vierde dag op rij, "niet uitzonderlijk" zegt weerman Frank Deboosere

Toch zijn warmterecords als deze niet zo uitzonderlijk. Ook in 2007 (24 t.e.m. 28 april) en in 2011 (29 september t.e.m. 3 oktober) werden de dagrecords vijf dagen op rij verbroken. Veel langer geleden, in 1921, was er zelfs één reeks met zes dagrecords (5 oktober t.e.m. 10 oktober).



En hoewel de meeste mensen genieten van de eerste warmere dagen, zijn zulke records geen goed nieuws: "Als je kijkt naar het aantal dagen sinds 1892 dat we al een hoogste maximumtemperatuur hebben gehaald voor die dag, dan zie je heel duidelijk dat er 140 dagen per jaar zijn met een dagrecord in de 21ste eeuw, terwijl er tot 1912 nauwelijks dagrecords voorkwamen. Daarin zie je duidelijk de hand van de klimaatopwarming."

Weerman Frank Deboosere over het dagrecord (lees verder na de video):