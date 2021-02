Vijfling geboren in schapenstal PITO: "Onze leerlingen hebben geholpen bij de bevalling"

Het is de eerste keer dat een vijfling wordt geboren in het PITO. Zo'n vijfling komt maar enkele keren per jaar voor in ons land en is dus vrij uniek. Maar voor de schapenhouder is het minder goed nieuws. "Een vijfling wil je eigenlijk niet", vertelt Vos. "Voor de ooi is het afzien: ze heeft een zware dracht gehad en moet extra veel melk produceren. Economisch brengt het ook niets op. Maar voor onze praktijklessen is dit wel heel interessant. De ooi heeft maar twee spenen, dus moet je melkpoeder en spenen kopen. De leerlingen moeten dan zelf uitrekenen hoeveel het kost, en dan komen ze tot de conclusie dat een vijfling niet rendabel is."