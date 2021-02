Minister-president Jambon (N-VA): "Serieuze versoepelingen mogelijk vanaf april, dus voor de paasvakantie"

Maar vanaf april moeten er volgens hem wél serieuze versoepelingen mogelijk zijn. "Er is weinig verschil tussen versoepelen in april of in mei volgens diezelfde modellen", klinkt het bij Jambon. "Ik denk dat er dus serieuze versoepelingen mogelijk zijn vanaf april, dus voor de paasvakantie."

Maar toch moeten er volgens hem wel al vroeger beperkte zaken mogelijk zijn, in het bijzonder voor de jeugd. "Ik deel jullie aandacht voor de jeugd", klonk het bij Jambon. "Ik denk dan ook dat er beperkte versoepelingen mogelijk zijn vanaf 1 maart."



Zo had hij het onder andere over de buitenactiviteiten voor jongeren onder de 12 jaar. "We hebben die regels wat strenger gemaakt en gezegd dat we gingen evalueren na de krokusvakantie. Ik denk dat we dat moeten doen", aldus Jambon.

