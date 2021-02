Vleermuizen in Riemst worden dit jaar niet geteld: "Uit angst voor coronabesmetting van mens op dier"

Normaal trekken medewerkers van Natuurpunt elk jaar de groeven in om de populatie vleermuizen te tellen. Deze keer gebeurt dat niet. De vleermuizen worden dus een jaartje met rust gelaten. "We weten dat het coronavirus vorig jaar door een Aziatische vleermuis via een tussenstap, waarschijnlijk een gordeldier, op de mens is overgedragen", verklaart Ghis Palmans van Natuurpunt Limburg.

"Het risico om nu het omgekeerde te doen, en het virus op een Europese vleermuis over te dragen, gaan we niet nemen. We weten intussen dat het virus overspringt op verschillende diersoorten, die onderverdeeld zijn in risicogroepen. Nertsen zitten bijvoorbeeld in risicogroep 1, muizen in risicogroep 4 en vleermuis dan weer in nummer 3." De kans dat er tijdens het tellen een vleermuis besmet zou raken is klein, beseft Palmans. "Bij een afdaling in een groeve zouden we ook afstand houden en mondmaskers dragen. Toch willen we geen riciso's nemen."