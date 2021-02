Doodsbedreigingen voor 13-jarig meisje na hondenvideo: onfeilbare Twitterrechters surfen van ene heksenjacht naar andere

Gebeurde dit dertig jaar geleden, was een draai rond de oren wellicht het sluitstuk van de discussie geweest. Nu staan deze beelden voor eeuwig in licht zoemende servers bewaard. Haar naam is bekend. Google zal de rest doen. Bij haar volgende school. Bij haar eerste stage. Bij haar eerste job. Bij haar eerste lief. Het internet vergeet en vergeeft nimmer, klaar om elke misstap uit te vergroten en de wonde vooral niét te laten helen.

Sociale media brengt maar weinig goeds voor kinderen, laat staan voor volwassenen. Een rijpe geest zou in principe om moeten kunnen met de talloze algoritmes die ons manipuleren, in hokjes duwen, tegen elkaar opzetten. Onze haat en afkeur is de verslavende drank waarmee sociale mediagiganten hun grote dorst lessen.

Verdenk er me nu alsjeblieft niet van dierenmishandeling goed te keuren. Mijn vrolijke hobbyboerderij telt ondertussen tien prachtige Ouessantschapen, acht ganzen, zeven eenden, vier kalkoenen, twee pauwen, zevenenveertig kippen - ik heb ze nog eens in mijn hoofd nageteld -, twee katten en één grote loebas van een hond, een soms ietwat knorrige opa in hondenjaren. Hij is gelukkig te zwaar om in de lucht te gooien.

Twitter, Facebook en andere sociale media knapten bijna onder de druk van verwensingen en doodsbedreigingen. Er werden valse Instagram-accounts aangemaakt. Er was sprake van naaktbeelden (van een 13-jarig (!) meisje) die verspreid werden. Haar privé-adres werd gedeeld in een tweet van een anoniem account, waaronder een ander anoniempje schreef " roadtrip, iemand?" . " Nu wil ik haar echt van de trap gooien", "ik gooi haar van het hoogste gebouw", "wat een tyfus hoer zeg gadverdamme hoop dat ze stikt", "die mag per direct dood wtf", "iemand schiet haar alsjeblieft". Het gaat nog wel zo even door op Tienertwitter.

We weten het wel ondertussen: in de Aldi roep je maar beter niet te luid om Jonagolds, als mountainbiker hou je je knieën maar beter in bedwang , en jonge meisjes zwieren maar beter geen honden in de lucht - minstens zonder ze op te vangen.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.