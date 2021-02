KLAAR: Recordaantal vluchtelingen in de wereld, of moeten we migranten zeggen?

Volgens berekeningen van de Verenigde Naties moet er elke twee seconden iemand in de wereld vluchten voor oorlog of geweld. In totaal staat de teller nu op meer dan 80 miljoen vluchtelingen, een recordaantal. Twee derde van alle vluchtelingen komt uit 5 landen waar er vaak geweld is: Syrië, Venezuela, Afghanistan, Zuid-Soedan en Myanmar. Meestal zoeken ze een veilige plek in eigen land of in een buurland. Turkije, Colombia, Pakistan en Oeganda tellen dan ook de meeste en de grootste vluchtelingenkampen. Een klein deel van alle vluchtelingen, zo’n 3,6 miljoen, is de voorbije jaren uiteindelijk in Europa terechtgekomen. Ze halen hier regelmatig het nieuws. Maar is vluchteling eigenlijk de juiste term? Moeten we niet migrant zeggen? Of asielzoeker? KLAAR-presentatrice Louise Hoedt legt het verschil eens haarfijn uit.