Voor het eerst medestander regime-Assad veroordeeld voor misdaad tegen mensheid

Het is bijzonder dat een Duitse rechtbank zich over de zaak uitspreekt en niet het Internationaal Strafhof in Den Haag. Maar de Duitse wetgeving voorziet de mogelijkheid om ook misdaden tegen de mensheid buiten Duitsland te bestraffen. Bovendien is een zaak voor het internationaal Strafhof in Den Haag niet mogelijk, omdat landen als Rusland bij de VN aanklachten tegen Assad tegenhouden.

De man die vandaag veroordeeld werd, was een medeverdachte; de hoofdverdachte in de zaak kent zijn straf wellicht in de herfst. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij werkte in een martelgevangenis van Assad. Er zijn verschillende getuigenissen tegen hem.

NOS-collega's Wouter Zwart en Judith Van de Hulsbeek maakten voor het Nederlandse magazine Nieuwsuur volgende reportage over de zaak. De reportage was gisteren, 23 februari, te zien in Terzake op Canvas.