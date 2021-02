Zanger en acteur Michiel De Meyer ging aan de slag als verhuizer en dierenartsassistent

Als zanger heeft hij wel goed nieuws: in april komt er een nieuwe single uit. "Er was wel veel tijd om na te denken en te schrijven en dat heb ik dan ook gedaan", vertelt hij. "Een goede vriend van me, Martijn Claes, heeft er muziek bij geschreven. Met vijf heel goede muzikanten hebben we die opgenomen en onze eerste single is nu bijna klaar. Onder de naam "Bruurs" gaan we die begin april uitbrengen."

Vanavond vertelt hij er meer over via het Youtubekanaal van CC De Steiger. "Die nieuwe single zal nog niet te horen zijn, daarvoor is het nog te vroeg. Martijn zal er wel bij zijn en we gaan dus zeker wat muziek maken."