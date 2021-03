Zwaluwkenner helpt bij uitbouw van zwaluwwijk in Rekkem

Om te weten waar de nesten best gehangen worden, doen ze een beroep op zwaluwkenner Philippe Mingels. Hij volgt het nestelen van de huiszwaluw bij ons al jaren. "Huiszwaluwen leven en nestelen in kolonies”, zegt hij. “Op andere plekken in de wereld nestelen ze tegen rotsen, maar bij ons doen ze dat tegen gevels. Liefst zo hoog mogelijk en op een plekje dat genoeg bescherming biedt tegen regen, wind en zon. Daarom vinden we ze onder dakgoten. Maar ook kunstnesten zijn een interessant alternatief. Alleen is niet elke gevel geschikt. Ze nestelen bij voorkeur op zuidoost gerichte gevels, maar daar zit wel wat speling op. Daarom is het goed om elke aanvraag individueel te bekijken.”