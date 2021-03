Het meisje van 10 dat schoolbus moest nemen, maar nooit werd teruggezien: 30 jaar geleden verdween Nathalie Geijsbregts

Toch wil Remue de hoop nooit opgeven. "Dit soort zaken wordt nooit afgesloten. Je moet er rekening mee houden dat er hoe dan ook op elk moment nieuwe informatie kan binnenkomen. Dan moeten we klaar zijn om daarmee aan de slag te gaan", zegt Remue. "De onderzoeksrechter en de speurders van toen zijn wel allemaal met pensioen. Maar wij zorgen dan dat er mensen zijn die toch stand-by zijn en in grote lijnen de inhoud van het dossier kennen." Zelfs in deze zaak is het niet totaal onmogelijk dat de gouden tip nog komt. "We mogen nooit uitsluiten dat er toch ergens iemand iets weet en daar nooit mee naar buiten is gekomen. Misschien is iemand het beu om dat geheim te hebben. Of misschien heeft iemand altijd gezwegen voor iemand anders, maar is er intussen een haar in de boter gekomen. Soms hebben die mensen ook een kleine aanzet nodig, en dat kan bijvoorbeeld de verjaardag van de verdwijningszaak wel zijn."