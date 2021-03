Aanleg voetgangersbrug over A8 in Halle eindelijk van start

De voetgangersbrug aan de Rodenemweg is de eerste die gerealiseerd wordt. Later worden er nog twee andere bruggen gebouwd over de A8. De eerste brug zal enkel met trappen bereikbaar zijn, handig dus voor voetgangers maar minder voor fietsers, zij zullen nog even geduld moeten hebben. De twee andere fiets- en voetgangersbruggen aan de kruispunten van de Nijvelsesteenweg en de Halleweg zijn ten vroegste voor 2022.