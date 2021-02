Alexander De Croo (Open VLD) onder corona-spervuur: "Tonen dat we hoofd koel kunnen houden"

Premier De Croo geeft toe dat het Overlegcomité van morgen er op een moeilijk moment komt: de lente is in het land en de Belgen hebben meer vrijheid geroken. Maar hij verwijst meteen naar de experten die vorige maandag hebben aangegeven dat versoepelingen in april-mei haalbaar zijn, maar tegelijk zeggen dat we in afwachting daarvan voorzichtig moeten zijn.

"Mochten we nu ondoordachte en roekeloze beslissingen nemen, zetten we het perspectief dat de experten ons gegeven hebben op het spel", aldus De Croo. Daarmee wil hij niet gezegd hebben dat er niets mogelijk is. "We moeten kiezen voor een voorzichtige koers, maar ook voor een koers die ervoor zorgt dat mensen die het moeilijk hebben de draagkracht kunnen behouden." Daarmee refereert hij onder meer aan de al opgelaten ballonnetjes over het vergroten van de bubbel voor samenkomsten buiten van 4 naar 8 à 10.