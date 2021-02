Als het van de corona-experts afhangt, moeten we voor eind maart geen versoepelingen verwachten

"Er is een groot verschil tussen de epidemiologische toestand vandaag en de vorige periode van versoepelingen in juni 2020", schrijven de experts. Als we met andere woorden versoepelen zoals de regering-Wilmès in september vorig jaar stevenen we af op een derde golf.

"De maatregelen opheffen kan ondanks de vaccinatiecampagne leiden tot een derde golf", waarschuwen de experts. Door de maatregelen nog een tijdje vol te houden hopen ze dat de vaccinatiecampagne een kans krijgt en dat het risico op besmetting en ziekte kleiner wordt. "Daarom is het van essentieel belang om de maatregelen iets later te versoepelen in plaats van te vroeg."

Morgen hebben de politici het laatste woord. Volgen zij het advies van de experts of gaan ze in op de vele vragen om versoepelingen van de afgelopen dagen? Het Overlegcomité van morgen zal moeilijke knopen moeten doorhakken.