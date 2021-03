Voetbalclub Anderlecht verliest oudste abonnee

Voetbalclub Anderlecht meldt met grote droefheid het recente overlijden van Remi Van den Bossche. Remi was met zijn 98 jaar de alleroudste abonnee. Hij was een onwaarschijnlijk gepassioneerde supporter van paars-wit en onafgebroken geabonneerd sinds 1947, het jaar van de eerste titel voor Anderlecht.

In totaal was Remi maar liefst 74 jaar geabonneerd op zijn favoriete club. Zo was hij getuige van alle nationale en Europese successen van Anderlecht. Hij zat op de eerste rij tijdens de momenten van glorie en bleef ook trouw komen wanneer het wat moeilijker ging. Hij zag ook heel wat vedetten de revue passeren. Helaas heeft Remi niet echt kunnen profiteren van zijn laatste seizoenskaart.