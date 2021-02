Vlaams-Brabantse apothekers leren vandaag hoe ze vaccin moeten zetten, zaterdag is het aan de Oost-Vlaamse apothekers

"De interesse van apothekers om te leren vaccineren is groot", vertelt Hilde Deneyer, apotheker in Overijse en voorzitter van het Brabants Apothekersforum. "We vinden het als apotheker ook belangrijk om te kunnen helpen in vaccinatiecentra. In Vlaams-Brabant worden 150 apothekers opgeleid om te leren vaccineren, dat is ongeveer 30 procent van alle Vlaams-Brabantse apothekers."