Arendonkse toneelvereniging opgeschrikt door diefstal: "Alles van waarde is weg"

Enkele poppen stonden nog wel in de opslagplaats. Het gaat om poppen die gemaakt waren voor de alternatieve activiteit in november. Door de coronacrisis kon de jaarlijkse productie niet doorgaan, maar 'T Soeffleurke wou toch nog iets anders doen. Spapen legt het initiatief uit: "Wij hadden een griezeltocht voorzien. Mensen konden in hun bubbel een wandeling van 4 kilometer afleggen. Helaas hebben we ook deze activiteit moeten uitstellen. De poppen die we daarvoor gemaakt hadden, staan er nog. Dat is toch nog een klein beetje leedvermaak voor ons: dat de dieven geschrokken zijn van onze griezelpoppen en ze daarom niet hebben meegenomen."