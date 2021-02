Gespannen situatie in Armenië: premier ontslaat legerchef na "poging tot staatsgreep"

De top van het Armeense leger stuurde vandaag een verklaring de wereld in, waarin ze eist dat premier Nikol Pashinyan en zijn regering ontslag nemen. De verklaring van het leger volgt op het ontslag van een adjunct van de topman van het leger gisteren, maar ook op een reeks demonstraties eerder deze week, waarbij meerdere dagen duizenden mensen op straat kwamen.

De demonstranten eisten net als de legertop dat de premier en zijn regering aftreden wegens hun aanpak van het conflict om Nagorno-Karabach, enkele maanden geleden (zie kaderstukje). De betogingen zijn overigens niet nieuw, de voorbije maanden was er geregeld straatprotest tegen de regering.

Pashinyan noemde de verklaring van het leger in een boodschap aan het volk op Facebook een "poging tot staatsgreep". Hij stuurde de stafchef van het leger prompt de laan uit en riep zijn aanhangers op om op straat te komen in het centrum van de hoofdstad Jerevan. Even later dook hij zelf ook op in het straatbeeld. Pashinyan noemde de situatie in zijn land "gespannen", maar "beheersbaar".

De oppositie ziet dat anders. Ze riep de premier op om zijn "laatste kans" te grijpen om op vreedzame wijze afstand te doen van de macht. Anders zou er wel eens een burgeroorlog kunnen ontstaan, waarschuwt de grootste oppositiepartij van het land.

Rusland, traditioneel een trouwe bondgenoot van Armenië, zegt "heel ongerust" te zijn over de spanningen die er heersen. "We roepen iedereen op tot kalmte", liet het Kremlin weten (het kantoor van de Russische president). Tegelijk benadrukte het Kremlin dat de gebeurtenissen in Armenië een "exclusief binnenlandse aangelegenheid" zijn. (De tekst gaat voort onder de foto.)