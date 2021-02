Gentse snackbar 't Hoekske (die 24 op 24 open was) sluit na 32 jaar en laat mooie verhalen na: "Broodje martino op huwelijksnacht"

"Mijn nicht Cindy heeft haar huwelijksnacht doorgebracht in 't Hoekske", herinnert Wendy Raekelboom zich. “Op 11 mei was dat 13 jaar geleden. Het koppel gaf een feest met een walking dinner in Lochristi, maar de bruid reageerde allergisch op de schaaldieren die geserveerd werden. Het hele feest lang hing ze boven het toilet. Rond 5 uur was het feest afgelopen. De allergie was ondertussen uitgewerkt en de bruid had honger, want na de schaaldieren had ze niets meer gegeten."

In trouwkostuum zakte het pasgetrouwde koppel af naar 't Hoekske. Wendy en haar toenmalige vriend gingen mee. “Het was de enige plek waar je op dat uur nog iets deftigs kon eten. Onderweg naar ’t Hoekske kwamen we nog heel wat zatte studenten tegen. Ik ben er zeker van dat ze dachten dat ze hallucineerden”, lacht ze. Het kwartet bestelde een broodje martino met extra ansjovis, een broodje ham en kaas met cocktailsaus en een broodje préparé. 13 jaar later is het koppel nog steeds gelukkig getrouwd.