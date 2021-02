Schimmel op muren, kapotte deuren, verwarming die niet werkt: "Onmenselijke omstandigheden in appartementen Kolderbos"

“We doen er alles aan om hun woonsituatie in tussentijd zo aangenaam mogelijk te maken,” vervolgt Indenkleef. “Ondanks de beslissing dat het gebouw weldra tegen de grond gaat, zijn er de laatste jaren voor 800.000 euro werken uitgevoerd om de woonkwaliteit te verbeteren. Bovendien is elke aanvraag tot herstelling die bij ons gekend is, beantwoord en afgerond. Er lopen twee voltijdse medewerkers rond in de wijk die vlot aanspreekbaar zijn. We zijn dan ook geschrokken van het feit dat we van bepaalde zaken niet op de hoogte waren. Dat communicatieprobleem willen we constructief oplossen. Dit is absoluut geen onwil. We zijn meteen nadat we hier lucht van kregen zelf een rondje gaan doen door het gebouw en gaan met de vaststellingen aan de slag.”