Voor de zomer is duidelijk hoe het nieuwe Hasseltse ziekenhuis eruit zal zien

Het nieuwe ziekenhuis van Hasselt komt op de Salvatorsite. Nu heeft het Jesssaziekenhuis in Hasselt twee campussen: de Virga Jesse campus en de Salvatorcampus. En het is vlakbij die tweede campus dat het nieuwe ziekenhuis komt.

Op dit moment worden de plannen die de verschillende architectengroepen hebben ingediend bestudeerd. Directeur van het Jessa ziekenhuis Yves Breysem: "Voor de wedstrijd heeft iedere architectengroep schetsontwerpen moeten maken. Hoe zien zij de samenstelling van het nieuwe ziekenhuis ? Hoe is het architecturaal concept?, ...."

"Op dit moment zitten we in de eindfase van de beoordeling van die verschillende ontwerpen en heel snel volgt nu de aanstelling van de architectengroep die het ziekenhuis verder mag ontwerpen", zegt Yves Breysem. "In de loop van de komende maanden gaan we over tot de gunning van die architectengroep." Dan zal ook duidelijk worden hoe het ziekenhuis er in grote lijnen zal uitzien. Daarna worden ook de artsen en medewerkers van het ziekenhuis betrokken bij het uiteindelijke ontwerp van het nieuwe ziekenhuis.

De bouw zelf van het nieuwe ziekenhuis zou tussen 2023 en 2025 kunnen starten. Tegen 2030 zouden dan alle diensten van de twee ziekenhuiscampussen verhuisd moeten zijn.