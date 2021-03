Bioscopen schrijven open brief om opnieuw te mogen starten, ook Roxy in Koersel ondertekent

Heel wat zaken die nu nog dicht zijn door de coronamaatregelen, willen weer open gaan. Horecazaken bijvoorbeeld, maar ook bioscopen. Ze hebben samen een open brief geschreven naar de overheid. Ook regisseurs en acteurs hebben zich bij de oproep aangesloten.

Volgens de uitbaters zijn de bioscopen klaar om opnieuw veilig te heropenen en hebben mensen daar nood aan. Ludo Vangenechten van de Roxy in Koersel, Beringen: "Wij kunnen het veilig organiseren, aangezien we het na de eerste lockdown ook gedaan hebben. Alle in-en uitstromen zijn veilig en er is ook plexiglas voorzien. Mondmaskers zijn verplicht, er moet afstand worden gehouden en er is een maximum aantal plaatsen vastgelegd." Dat alles zorgt er volgens Vangenechten voor dat iedereen op een veilige manier weer naar een cinemazaal kan gaan.