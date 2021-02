Check: Kan iemand die sterft in een woonzorgcentrum onterecht de statistieken ingaan als coronadode?

Zowel bij dokter Van de Velde als bij twee Gentse woonzorgcentra valt te horen dat er wellicht toch te veel overlijdens toegewezen zijn aan een coronabesmetting, zeker in de eerste golf, toen er nog niet voldoende testcapaciteit ter beschikking was. Want hoewel de richtlijnen van Sciensano duidelijk lijken (positieve PCR-test of duidelijke symptomen), is de realiteit minder eenduidig. Voor een arts is het in de praktijk vaak moeilijk vast te stellen of iemand sterft door corona, dan wel met corona.